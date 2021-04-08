محاضر فورية.. تدخل عاجل من محافظ القليوبية بعد شكاوي المواطنين من مقلب قمامة ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض فضاء حولها المواطنين إلى مقلب قمامة بشارع كلية العلوم أمام المطحن الآلي، والتي تقدم الأهالي بشكوى منها بسبب الروائح الكريهة التي يعاني منها سكان المنطقة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مدينة بنها بإزالة جميع تراكمات القمامة ونظافة المكان وتحرير محاضر فورية لأي مواطن يلقي القمامة مرة أخرى، وعمل خطابات لأصحاب تلك الأراضي بالحفاظ عليها وعدم السماح للمواطنين بالقاء القمامة بها مرة أخرى .



كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء حديقة ومنتزه عام بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول عند مصنع توشيبا العربي، وأعمال إنشاء حديقة ومنتزه أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.



كما تفقد المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي، والتي تم الانتهاء من رصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد .