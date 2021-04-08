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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة تكشف سر نجاح مصر في مواجهة كورونا

الصحة
الصحة

كشفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، عن اللغز وراء نجاح مصر في التصدي لفيروس كورونا، قائلة: "السبب فى ذلك هى مبادرات الصحة العامة.

وأضافت “هالة” خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه تم إنشاء أكثر من 800 مركز ضمن المبادرات الإنسانية للأنيميا والسمنة لدى الأطفال، حيث إن تلك المركز لمتابعة الحالات وعمل برامج تغذية لهم وتقديم وجبة مدرسية.

وفى سياق آخر، شكرت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مركز الفكر والدراسات الإستراتيجية ومديره على إقامة مؤتمر حقوق الإنسان لما بعد الجائحة.

وأضافت "السعيد"، خلال ، مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن جائحة كورونا تقوم إشكاليات عميقة كشفت عنها خلال مختلف دول العالم.

وتابعت أنه فى مقدمة تلك الإشكاليات هى ضمان إتاحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية لدى كافة فئات المجتمع، ومعالجة الفجوات التنموية التى تفاقمت نتيجة التداعيات السلبية للجائحة.

وأكدت أن العالم يشهد أزمة متفاقمة وما زالت مستمرة نتيجة لكورونا، فقد ضربت الاقتصاد العالمى وتجاوزت فى حدتها كافة الأزمات.

 

وزيرة الصحة اخبار التوك شو كورونا

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