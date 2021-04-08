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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان بالأقصر... سلع غذائية بأسعار مخفضة... صور

صدى البلد

 افتتح المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر برفقة نائبه محمد عبد القادر والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة معرض ( اهلا رمضان ) والذي يعد اكبر معرض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث يقام  علي مساحة 600 متر بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر بالتعاون مع فرع الغرفة التجارية بالأقصر  .


وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعرض لمتابعة جودة السلع ونسب التخفيضات المقررة علي الأسعار والتأكد من التزام العارضين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، كما دشن المحافظ قوافل السيارات المحملة بجميع السلع الغذائية والمجمدات لتنطلق في ربوع المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لدخول شهر رمضان.


وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر ان المعرض مدته خمسة أيام حيث ينتهي يوم 12 ابريل 2021 م ويشارك فيه اكثر من  15 عارض وشركة كبري ويقدم تخفيضات تصل من 20 الي 30 % واكثر علي السلع والمنتجات وذلك بجانب عدد 4 معارض اخري تم تنظيمها بمدن الطود والقرنة والبياضية وبقرية الكيمان بإسنا وهي معارض مستمرة طوال شهر رمضان وبالإضافة الي  قوافل السيارات التي تم اطلاقها لتصل الي المناطق التي لم يقام فيها  معارض فضلا عن توفير السلع المخفضة في عدد نحو 56 ماركت موزعين علي انحاء المحافظة وكذلك السلاسل التجارية الكبرى وفروع جمعيتي والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة وذلك لضمان وصول السلع الي كل منطقة في الأقصر لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


ولفت الي انه يتم اتباع كافة الوسائل والإجراءات الاحترازية حيث تم مراعاة بعد المسافات بين " الباكيات " والعارضين مع توفير المواد المطهرة والتنبيه علي العارضين والمواطنين بضرورة ارتداء " الماسك " الطبي وتنظيم عملية الدخول والخروج لمنع الازدحام

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رمضان التموين الأقصر فيروس كورونا اهلا رمضان اخبار المحافظات

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