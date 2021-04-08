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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تولد الطاقة النووية.. الإمارات تحتفل بمحطات براكة بهذه الطريقة

الإمارات
الإمارات

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن غالبية معالم الإمارات تضاء باللون الأخضر احتفاء بالإنجاز التاريخي للدولة والمتمثل في بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية الجاري تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

 

وأشارت الوكالة الى المحطة الأولى في براكة تزينت إلى جانب أبرز معالم الدولة بشعارات مختلفة وأُضيئت باللون الأخضر في إشارة إلى الطاقة الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية التي بدأت المحطة بإنتاج 1400 ميغاواط منها على مدار الساعة لكافة المنازل وقطاعات الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

 

وألمحت الوكالة الي  محطات براكة الأربع تغطي فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الدولة من الكهرباء وهو ما يكفي لإنارة أكثر من نصف مليون منزل بينما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنوياً.

 

وأصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

 

وتساهم محطات براكة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة ودعم جهودها لتحقيق الأهداف الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي ما يكرس مكانتها الريادية على الصعيد العالمي في هذا القطاع.

محطة براكة النووية الطاقة النووية الامارات اللون الاخضر إمارة أبوظبي

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