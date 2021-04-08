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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موكب المومياوات الملكية| اليونسكو تشيد بمصر في حفاظها على الآثار

مدير عام اليونسكو
مدير عام اليونسكو في جولة بمنطقة الاهرام

زارت مديرة منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة “يونسكو”، أودري أزولاي، مصر للمرة الأولى للمشاركة في احتفالية نقل المومياوات الملكية لـ 22 ملكا وملكة من العصر الفرعوني من الأسرات السابعة عشرة وحتى العشرين، في موكب مهيب شهده العالم بأسره.

 

الزيارة تعتبر الأولى لمديرة منظمة اليونسكو، للمشاركة في احتفالية مصر بنقل المومياوات الملكية من المتحف القومي بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط في القاهرة

وجاءت انطباعات مديرة منظمة اليونسكو أودري أزولاي، حول زيارتها الأولى لمصر، إيجابية جدا، خاصة لما شاهدته من تقدم في عملية الحفاظ على التراث الذي يعد هدفا أساسيا من أهداف اليونسكو منذ تأسيسها عام 1946، وفقا لما ذكره غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة. 

وأولت اليونسكو اهتماما خاصا باحتفالية "نقل المومياوات الملكية"، والذي قامت من أجله مديرة المنظمة بأول زيارة رسمية لها إلى مصر امتدت ثلاثة أيام زارت خلالها المعالم السياحية والأثرية في القاهرة التاريخية والأهرامات والإسكندرية وأسوان، وفقا لما قاله وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ونقله عنه موقع الأمم المتحدة 

 

وقال العناني "أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمديرة منظمة اليونسكو أن مصر حريصة على الآثار المصرية والتراث المصري، ولن تدخر جهدا أو مالا للحفاظ عليه للبشرية كلها. 

 

قدمت مديرة اليونسكو الشكر لمصر على المجهود المبذول لنقل المومياوات، كتجربة فريدة للعالم في كيفية الحفاظ على الآثار واحترامها. 

وانبهرت بالمعالم السياحية والأثرية في أسوان، خاصة معابد فيله، والتي شاركت المنظمة في إنقاذها من الغرق مع معابد أبوسمبل والنوبة، وأبدت إعجابها ليست فقط بالحضارة القديمة وإنما بما تقوم به وزارة السياحة والآثار حاليا للحفاظ على هذا التراث الإنساني العالمي".

 

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اليونسكو المتحف القومي بالتحرير المومياوات الملكية الاثار المصرية السيسي معابد فيله

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