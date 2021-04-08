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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صادرات البطاطس

الزراعة : صادرات مصر من البطاطس تتجاوز 380 الف طن.. وروسيا اكبر مستورد

البطاطس
البطاطس

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول صادرات مصر من محصول البطاطس خلال الموسم التصديري 2020/ 2021 وحتى الآن .

 


وجاء في التقرير ان اجمالي صادرات البطاطس بلغ 386572 طن على النحو التالي : دول الاتحاد الأوروبي  144620 والدول العربية 114991 

وبعض الدول الأجنبية الأخرى 7672 اما صادرات مصر لدولة روسيا من البطاطس تضاعفت هذا العام وبلغت حوالى 119288 طن حتى الأن .


وفي سياق متصل اكدت د نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس انه في طار توجيهات وزير الزراعة فإن معامل المشروع تعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلى 

 

 كما ان وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع تقوم بمتابعة الحصاد والإنتاجية لجميع البيفوتات المزروعة داخل المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس . 

 

كذلك تتابع صحة وجودة المحصول والتواصل مع المصدرين فى حالة ظهور اى مشكلة فى أى مكان داخل البيفوتات المزروعة وهى الخدمة التي أشاد بها الجميع .

صادرات وزير الزراعة البطاطس صادرات مصر الحجر الزراعى بطاطس

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