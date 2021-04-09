آداب القاهرة تعلن موعد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى للطلاب لمنصة blackboard، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء من خلال المنفذ الخشبي أمام الملحق القديم بالكلية.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات،عودة الدراسة مرة أخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين،وهو الدمج بين المحاضرات بالحضور داخل الحرم الجامعي وبين المحاضرات “أونلاين” على المنصات الالكترونية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وجه بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة في الجامعات،وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

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جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.