آداب القاهرة تعلن موعد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى للطلاب لمنصة blackboard، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء من خلال المنفذ الخشبي أمام الملحق القديم بالكلية.
يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات،عودة الدراسة مرة أخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين،وهو الدمج بين المحاضرات بالحضور داخل الحرم الجامعي وبين المحاضرات “أونلاين” على المنصات الالكترونية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وجه بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة في الجامعات،وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
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جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.