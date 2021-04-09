عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن موعد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى للطلاب لمنصة blackboard، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء من خلال المنفذ الخشبي أمام الملحق القديم بالكلية.

 

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات،عودة الدراسة مرة أخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين،وهو الدمج بين المحاضرات بالحضور داخل الحرم الجامعي وبين المحاضرات “أونلاين” على المنصات الالكترونية.

 

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وجه بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة في الجامعات،وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

اقرأ ايضا:
احصل على منح جديدة مقدمة من جامعة القوميات لعام 2021/2022

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

اخبار التعليم جامعة القاهرة اداب القاهرة الدعم الفنى منصة blackboard

ترشيحاتنا

باحثة: التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كانت ملهمة.. فيديو

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

هل تشتري هاتف سامسونج Galaxy A51 في 2021 ام لا ؟

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

غياب حجازي.. كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال بـ الدوري السعودي

دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان في احتفال رسمي.. الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

الصحة تحذر من ارتفاع إصابات كورونا وتناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.. فيديو

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد