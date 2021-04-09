وزيرة الثقافة: الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا بسيناء لتحقيق التنمية فى أرض الفيروز



قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأرض سيناء باعتبارها صاحبة معجزات حققها أبناؤها الأبطال، وانطلاقا من توجه الدولة لتحقيق التنمية في أرض الفيروز ونحن على أعتاب الاحتفال بأعياد سيناء وذكرى العاشر من رمضان يأتي افتتاح قصر ثقافة العريش إيمانا من الثقافة بأهمية الثقافة في مواجهة العنف والتطرف.



أضافت وزيرة الثقافة خلال حفل افتتاح قصر ثقافة العريش، اتقدم بالتحية لكل من أسهم في ميلاد هذه المنارة واتقدم بالشكر لمحافظ شمال سيناء على دعمه الجاد لافتتاح هذا المشروع وأشكر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذه المشروع وأشكر الإعلاميين الذين رافقونا هذه الرحلة لينقلوا هذه الصورة المشرفة لجموع المصريين.



وواصلت سنبدأ فورا في مشروع تطوير سينما العريش، وأود أن أوضح أن جوائز الدولة هي لكل المصريين ولا تفرق بين مناطق حدودية وغيرها مركزية فهي لكل المصريين.



يذكر أن مساحة قصر ثقافة العريش ١٩٥٠ متر مربع، ويتكون من دور أرضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع ٧٠٠ زائر بالإضافة إلى غرف الفنانين، وقاعة الفنون الشعبية، ومناطق الخدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة الموسيقى، وقاعة الندوات.