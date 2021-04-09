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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد ٩ أبريل .. اعرف شخصيتك من يوم ميلادك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد ٩ابر يل  فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم
 

في علم الأرقام

 إذا كنت مولودا في يوم 9 أبريل فإن ذلك يعني أنك تتمتع بحس عملي ولديك اعتداد بالنفس وإرادة قوية تساعدك على الوصول لأهدافك..

 

أنت أيضا عاشق للسفر لكن تنقصك القدرة على التحكم في العصبية مما يجعلك تخسر أحيانا!


نصيحة:

 عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

الأبراج شخصية اليوم نصيحة علم الأبراج اليوم

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