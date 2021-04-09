دورة تدريبية لـ 150 طبيب أسنان في كفر الشيخ.. صور

في علاج الجذور

شهدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، افتتاح دورة علاج الجذور والتي تستمر لمدة يومين يتضمن اليوم الأول محاضرات نظرية في مادة علاج الجذور ويتضمن اليوم الثاني عرضا حي لحالات علاج الجذور تحت الميكروسكوب وورشة عمل يقوم فيها المتدربون وعددهم 25 طبيباً بتطبيق مهارات علاج الجذور.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني خليفة، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان والدكتور محمد فتحي يونس، مدير عام إدارة الأسنان بكفر الشيخ

وقالت «سوسن سلام»، إن عدد الأطباء المشاركين في هذه الدورة 150 طبيب أسنان من عموم المحافظة وذلك بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان والارتقاء بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وفي سياق متصل، كرمت الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة، الدكتور عصام فؤاد، مدير طب الأسنان العلاجي بالمديرية؛ لبلوغه سن المعاش وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها في إدارة طب الأسنان خلال فترة عمله بها.

FB_IMG_1617954811028

FB_IMG_1617954804162

FB_IMG_1617954814507

FB_IMG_1617954818069