عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجبلاية تحسم مصير إحالة مباراة دجلة والطيران في الكرة النسائية للجنة الانضباط

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير إحالة أحداث مباراة وادى دجلة والطيران فى الكرة النسائية إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى.

 

قال المصدر داخل اتحاد الكرة إنه  لا وجود لشبهة التفويت فى مباراة وادى دجلة والطيران بدورى الكرة النسائية.

 

شدد على أن رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قام بالاطلاع على كافة التقارير الخاصة باللقاء وقام مؤخرا بمناقشة المسئولين عن لجنة الكرة النسائية بهذا الشأن.

 

ويسود اتجاه داخل جدران اتحاد الكرة المصري لإحالة أحداث مباراة وادي دجلة ونادي الطيران والتي أقيمت على ملعب دجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري الكرة النسائية المصري للجنة الانضباط، لما تضمنته أحداث المباراة من شبهة التواطؤ، والتي انتهت بفوز وادي دجلة بثلاثة أهداف للاشيء.

 

المباراة بتلك النتيجة منحت أصحاب الأرض صدارة الدوري على حساب الجونة الذي حل في الوصافة قبل أسابيع قليلة من ختام المسابقة.

 

إلا أن متابعي المباراة والمهتمين بشأن الكرة النسائية أشاروا إلى عدة أمور تثير الشكوك، وتحتمل وجود شبهة الاتفاق بين الطرفين على تلك النتيجة، مثل سحب لاعبتين أساسيتين من خط هجوم الطيران من المباراة ثم سحب لاعبتين أخريين من القوام الأساسي لنفس الفريق .. لتشهد المباراة  مزيدا من الانحدار على مستوى الأداء والنتيجة لفريق الطيران، بإحراز ثلاثة أهداف متتالية لوادي دجلة في نتيجة لم تحدث في تاريخ مواجهات الفريقين في السنين العشر الأخيرة، ما أثار الشكوك حول أحداث تلك المباراة.

الجبلاية اتحاد الكرة أخبار اتحاد الكرة أحمد مجاهد أخبار الرياضة وادي دجلة الكرة النسائية دورى الكرة النسائية

ترشيحاتنا

باحثة: التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كانت ملهمة.. فيديو

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

هل تشتري هاتف سامسونج Galaxy A51 في 2021 ام لا ؟

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

غياب حجازي.. كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال بـ الدوري السعودي

دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان في احتفال رسمي.. الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

الصحة تحذر من ارتفاع إصابات كورونا وتناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.. فيديو

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد