الجبلاية تحسم مصير إحالة مباراة دجلة والطيران في الكرة النسائية للجنة الانضباط

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير إحالة أحداث مباراة وادى دجلة والطيران فى الكرة النسائية إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى.

قال المصدر داخل اتحاد الكرة إنه لا وجود لشبهة التفويت فى مباراة وادى دجلة والطيران بدورى الكرة النسائية.

شدد على أن رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قام بالاطلاع على كافة التقارير الخاصة باللقاء وقام مؤخرا بمناقشة المسئولين عن لجنة الكرة النسائية بهذا الشأن.

ويسود اتجاه داخل جدران اتحاد الكرة المصري لإحالة أحداث مباراة وادي دجلة ونادي الطيران والتي أقيمت على ملعب دجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري الكرة النسائية المصري للجنة الانضباط، لما تضمنته أحداث المباراة من شبهة التواطؤ، والتي انتهت بفوز وادي دجلة بثلاثة أهداف للاشيء.

المباراة بتلك النتيجة منحت أصحاب الأرض صدارة الدوري على حساب الجونة الذي حل في الوصافة قبل أسابيع قليلة من ختام المسابقة.

إلا أن متابعي المباراة والمهتمين بشأن الكرة النسائية أشاروا إلى عدة أمور تثير الشكوك، وتحتمل وجود شبهة الاتفاق بين الطرفين على تلك النتيجة، مثل سحب لاعبتين أساسيتين من خط هجوم الطيران من المباراة ثم سحب لاعبتين أخريين من القوام الأساسي لنفس الفريق .. لتشهد المباراة مزيدا من الانحدار على مستوى الأداء والنتيجة لفريق الطيران، بإحراز ثلاثة أهداف متتالية لوادي دجلة في نتيجة لم تحدث في تاريخ مواجهات الفريقين في السنين العشر الأخيرة، ما أثار الشكوك حول أحداث تلك المباراة.