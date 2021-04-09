الصحف العالمية تحتفي بـ المدينة الذهبية المفقودة.. أحدث عجائب العصر الفرعوني.. دفعة قوية لإحياء السياحة بمصر.. وأهم اكتشافتها الآثرية منذ 1922

عمرها 3000 عام

الجارديان: مصر تكتشف أحدث عجائب العصر الفرعوني

بلومبرج: المدينة المفقودة المكتشفة في الأقصر دفعة قوية لإحياء السياحة بمصر

نيوكاسل هيرالد: مصر تسجل أهم اكتشافاتها الأثرية منذ عام 1922

أهتمت الصحف العالمية اليوم الجمعة بالاكتشاف الأثري المصري العظيم الذي اعلن عنه مؤخراً في مدينة الأقصر وهي المدينة الذهبية المفقودة او المعروفة بـ "صعود آتون".

الجارديان: مصر تكتشف أحدث عجائب العصر الفرعوني

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مصر اكتشفت ثروة جديدة من شأنها أن تنعش السياحة لديها وهي عبارة عن مدينة أثرية ذهبية مفقودة مدفون تحت رمال الأقصر.

وأفادت "الجارديان" بأن علماء الآثار في مصر اكتشفوا "مدينة مفقودة" عمرها 3000 عام مدفونة تحت رمال الأقصر، بوادي الملوك الشهير، وهي أحدث عجائب العصر الفرعوني التي تم اكتشافها تزامناً مع سعي الدولة لإحياء السياحة.

وتابعت أن المدينة المفقودة تعود إلى عهد أمنحتب الثالث الذي بدأ حوالي 1390 قبل الميلاد، واستخدمها بعد ذلك خلفائه من بينهم توت عنخ آمون، وفقًا لبيان صدر عن البعثة المصرية التي قامت بالاكتشاف.

وقالت أستاذة علم المصريات بجامعة جونز هوبكنز، بيتسي بريان، إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني أهم اكتشاف أثري منذ مقبرة توت عنخ آمون.

وأضافت الصحيفة أن الحفريات التي قام بها عالم الآثار المصري زاهي حواس، بدأت في سبتمبر 2020 وسرعان ما عثرت على مدينة كبيرة محفوظة جيدًا بجدران سليمة ومخبز وأفران ومقابر وغرف مليئة بالأدوات، بالإضافة إلى حلقات وجعران وفخار.

بلومبرج: المدينة المفقودة المكتشفة في الأقصر دفعة قوية لإحياء السياحة بمصر

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن علماء الآثار في مصر اكتشفوا "مدينة مفقودة" عمرها 3000 عام مدفونة تحت رمال الأقصر، موطن وادي الملوك الشهير بوادي النيل، وهي أحدث عجائب العصر الفرعوني التي يتم اكتشافها مع سعي الدولة لإحياء صناعة السياحة صناعة.

المدينة المعروفة باسم "صعود آتون" ، تعود إلى عهد أمنحتب الثالث الذي بدأ حوالي عام 1390 قبل الميلاد، واستخدمها لاحقًا خلفاء بمن فيهم توت عنخ آمون، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس عن المكتشفين.

وقالت بيتسي بريان، أستاذة الفن والآثار المصرية بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، في البيان: “اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني أهم اكتشاف أثري منذ مقبرة توت عنخ آمون" حسب ما نشرته وكالة بلومبرج في تقرير على موقعها عن الحدث.

وأضافت أن الكشف الأثري الحديث يقدم "لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية في أغنى حالاتها".

ويأتي الإعلان عن اكتشاف أكبر مدينة أثرية في مصر بعد أقل من أسبوع من قيام مصر بحفل استعراضي ضخم لموكب نقل 22 مومياء ملكية إلى متحف جديد في القاهرة يحتفي بالتراث القديم للبلاد.

وتم تصميم موكب المومياوات الملكية، الذي يضم شاحنات مزينة بالتصاميم الفرعونية، بعناية لتعزيز الاهتمام بصناعة السياحة المهمة في مصر ، والتي تضررت من الوباء.

وبدأت الحفريات التي قام بها عالم الآثار المصري زاهي حواس العمل في سبتمبر 2020 وسرعان ما تم العثور على المدينة الكبيرة محفوظة جيدًا بجدران سليمة ومخبز وأفران ومقابر وغرف مليئة بالأدوات، بالإضافة إلى حلقات وجعران وملونة، وتم تنفيذ المهمة بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن المستوطنة كانت تتألف من ثلاثة قصور ملكية تابعة للملك أمنحتب الثالث ، بالإضافة إلى المركز الإداري والصناعي للإمبراطورية.

وأكدت طوب الطين التي تحمل ختم الفرعون ، أو خرطوش ، تاريخ المدينة.

والمزيد من العمل في الموقع يمكن أن يساعد في تفسير ما وصفه برايان بأنه أحد أعظم الألغاز في العصر: لماذا نقل إخناتون نجل أمنحتب الثالث وزوجته نفرتيتي عاصمة السلالة إلى موقع جديد في العمارنة؟.

وخفضت جائحة فيروس كورونا إيرادات السياحة إلى 801 مليون دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو الماضي ، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق ، وفقًا للبنك المركزي.

نيوكاسل هيرالد: مصر تسجل أهم اكتشافاتها الأثرية منذ عام 1922

وذكرت صحيفة "نيوكاسل هيرالد" الاسترالية أن مصر سجلت أهم اكتشافاتها الأثرية منذ مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922.

وقالت الصحيفة الاسترالية أنه تم العثور على المدينة المفقودة وعمرها 3000 عام في الأقصر وهو اكتشاف يوصف بأنه أحد أهم الاكتشافات في مصر منذ مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922.

نقلت الصحيفة تصريحات عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس ، الذي جاء فيها إن المدينة القديمة تعود إلى عصر ملك الأسرة الثامنة عشرة أمنحتب الثالث ، الذي حكم البلاد من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد.

وقال حواس ، وزير الآثار السابق ، في بيان أن "العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولم تعثر عليها قط".

وأضاف أن "البعثة المصرية فوجئت باكتشاف أكبر مدينة في مصر على الإطلاق".



وأفاد حواس أن المدينة المفقودة كانت أكبر مدينة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية بالضفة الغربية للأقصر في جنوب مصر.



وأفادت الصحيفة الاسترالية أنه تم تسجيل عدد كبير من الاكتشافات الأثرية ، بما في ذلك الخواتم والجعران والأواني الفخارية الملونة والطوب الطيني الذي يحمل أختام خرطوش الملك أمنحتب الثالث ، ويحمل تاريخ المدينة.

واختتمت "نيوكاسل هيرالد" أن مصر أعلنت في السنوات الأخيرة عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية لإحياء السياحة.