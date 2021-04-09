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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب البساتين بمحافظة القاهرة

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بمركز شباب البساتين بمحافظة القاهرة.

 

تضمنت أعمال التطوير ورفع الكفاءة إنشاء ملعب سباعي بالنجيل الصناعي، مبنى إداري، مكتبة، صالة لياقة بدنية، حديقة للأطفال.

 

وخلال جولته التفقدية بالمركز شهد وزير الشباب والرياضة عرضاً لبعض الألعاب القتالية، ونشاط كرة القدم بالمركز بالإضافة إلى عروض فنية واستعراضية.

 

وكان وزير الشباب والرياضة بدأ  صباح اليوم الجمعة جولته التفقدية لمحافظة القاهرة والتي تتضمن افتتاح مجموعة من المنشآت الشبابية والرياضية.

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