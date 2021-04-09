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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر مسؤول بالترجي لـ صدى البلد: تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال في صالحنا

صدى البلد

قال مصدر مسؤول بنادي الترجي التونسي، إن الحديث عن عدم خوض فريقه مواجهة مولودية الجزائر المقرر إقامتها غدا السبت،بجدية  "كلام نت وأهواء مشجعين"، مشيرا إلى أنه من مصلحة فريقه تأهل نادي الزمالك لمرحلة ربع النهائي.

 

وبات الزمالك يحتاج للفوز على تونجيث بمباراة الجولة السادسة والأخيرة يوم السبت المقبل، وأيضا لفوز الترجي على المولودية لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأضاف المصدر،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":"ترويج البعض بأن الترجي سيتهاون في مباراته المقبلة أمام مولودية الجزائر"كلام نت وأهواء مشجعين، الترجي لا يساوم في نتائج مقابلاته".


وتابع:"من مصلحة الترجي أن يصعد الزمالك ليكون منافسا قويا للوداد أو صن داونز أو للفريق الذي سيلاقيه في ربع النهائي، وينهك أحد هذه الفرق قبل نصف النهائي، حيث يصعد الفريق لقبل النهائي وهو مستنفز في ظل تقارب مواعيد المباريات من بعضها".

 

وقال إن الزمالك أضاع فرص الفوز في مقابلاته على أرضه، والمولودية كان يكفيه التعادل بالجزائر، لذلك فإن الفريق الذي لن يتأهل رفقه الترجي لا يلوم إلا نفسه، ومن يودع دور المجموعات لا يمكن أن يكون ذلك بسبب الترجي".


ومن المقرر أن تقام مباراتي الزمالك أمام تونجيث السنغالي، والترجي أمام مولودية الجزائر مساء غد السبت.

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