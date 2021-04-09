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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حمزة المثلوثي: لا بديل عن الفوز علي تونجيت السنغالي

أكد حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة تونجيث المقرر لها غدا في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف المثلوثي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن تونجيث فريق قوي وفاز على الترجي في المباراة السابقة، مشددا على أنه يأمل في تعثر فريق المولودية في لقاء الغد أمام الترجي كي يتأهل الزمالك لدور الثمانية.


وأضاف اللاعب التونسي، أن الزمالك سيلعب لتحقيق الفوز في لقاء الغد من أجل الحصول على الثلاث نقاط، مشيرا إلى هناك تركيزا شديدا من الجميع لتحقيق الفوز على بطل السنغال.


وأكد المثلوثي، أن لاعبي الزمالك لا يشغلون تفكيرهم في لقاء الترجي والمولودية حتى لا يتأثرون أمام بطل السنغال، وشدد على أن هدفهم الفوز فقط في لقاء الغد.

وأوضح المثلوثي، أنه من الصعب أن يتهاون الترجي في لقاء الغد لأنه فريق كبير ويريد الفوز من أجل التأهل محتلا الصدارة، مشددا على أنه يتمنى أن تكون النتيجة في صالح الزمالك.

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