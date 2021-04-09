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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تجنب ترك عجلة السيارة موجّهة للخارج عند الركن

احذر من ترك عجلة السيارة موجهة للخارج عند الركن

ركن السيارة
ركن السيارة

يوجد الكثير من المعتقدات والمعلومات الشائعة بين قائدي السيارات، أحد هذه المعتقدات هي أنه يجب ترك عجلة السيارة موجهة للخارج بأقصى درجة عند ركنها، وذلك كي الاطار كمصد و يحمي السيارة و المرأة من اي صدمة قد تأتي من سيارة مارة بدلاً من تلقي هيكل السيارة الاصطدام و تضررها . 

وأوضح خبراء السيارات خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد خاطئ، لأنه على الرغم من قدرة الإطارات على امتصاص الصدمات نظراً لطبيعة تكوينها القادرة على توزيع آثار الصدمة بشكل عام، إلا أن الإطارات متصلة بالكثير من الأجزاء الميكانيكية المختلفة، والتي قد تتعرض لضرر بالغ نتيجة الصدمة.

 

فلأطار متصل بالمساعدين و التيل و الطنبورة و جميع اجزاء العفشة الحساسة مثل بارات الدركسيون و بيض المقصات الذي سيتلف بالطبع عند اصطدامة بشئ خصوصا و ان كل هذة الاشياء تكون في موضع ضعف عند توجيهها يمسنا او يسارا . 

 

لذلك، يجب التأكد عند ركن السيارة من صفها بشكل مستقيم مع عدم توجيه العجلات للخارج نهائياً، بالإضافة إلى غلق المرايات حتي لا تتعرض للكسر .

 

وأوضح الخبراء أنه في حال الاصطدام بالإطار فإنه قد يتسبب في حدوث مشكلة حقيقية في نظام التعليق والتوجيه أو المكابح، وهي كلها أمور تكلف مبالغ باهظة لحلّها، مقارنةً بخدش بسيط يحتمل أن يحدث للسيارة ذاتها في حال تعرضها لصدمة من سيارة مارة.

 

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