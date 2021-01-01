كيف تعتني بمرآة السيارة بطريقة صحيحة

مرآة السيارة هي من الأشياء أثناء القيادة لضمان الحماية ،لأنها تعطيك رؤية واضحة وشاملة لما يحدث خلفك ، بالإضافة إلا انها تساعدك عند ركن السيارة والحصول على المسافة بين الأمنة بين السيارات وبعضها .



ويجب على قائدي السيارات تنظيف السيارة بشكل مثالي ، على الرغم أن البعض منهم يعطي انطباع بأن المرآه غير هامة



-يجب تنظيف المرآه من الاتربة بقطعة من القماش ، وهو شئ ضروري جدا وأساسي لابد أن يقوم به قائدي السيارات



- احذر من استخدام بعض المواد المنزلية من المنظفات كالكحول ، لأن ذلك يزيد من الموقف سوء والسبب انه يترك بقع على الزجاج .



-يجب أن تقوم بمسح المنظف جيدا من على الزجاج ، وذلك حتى لايتراكم ، ويكون طبقات تكن عائقا أمام رؤيتك عند النظر في المرآه



-حاول أن تنظف مرآه السيارة بشكل مثالي ، ويجب ان تتجنب الاخطاء بعد استخدام منظف الزجاج لتنظيف مرآه السيارة ومسحه جيدا .



وهناك العديد من الاخطاء التي يقوم بها قائدي السيارات أثناء تنظيف الزجاج ، مثل استخدام ورق الجرائد المبلل ، لتنظيف الزجاج ، وذلك هو خطأ شائع ، و السبب هو أن ورق الجرائد المبلل قد يترك بعض البقع على الزجاج بسبب الحبر ، ويترك بعد الوبر عليها .





