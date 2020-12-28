لو هتركن سيارتك فترة طويلة.. خلي بالك من الفرامل

معظم أصحاب السيارات لا يعلمون مدى خطورة ركن السيارة لفترات طويلة ، ومن اكثر المشاكل التي تواجه السيارة بعد ركنها لفترات طويلة هو صدأ الفرامل ، والسبب هو عجز تيل الفرامل عن إحكام قبضته على إسطوانة الفرامل.
وهذا الأمر قد يعرض سائق السيارة للخطر في حالة الطوارئ ، كما ان طبقة الصدأ تزول إذا تم الضغط على الدواسة برفق .
ونصح خبراء السيارات عند توقف أو ركن السيارة لفترات طويلة مدة تصل إلى 6 أشهر أو أكثر بأن يتم تغيير زيت المحرك قبل قيادة السيارة مرة أخرى .
ولكن في حالة توقف السيارة لفترة أقل فيمكن لصاحب السيارة الكشف عن مستوى الزيت ولزوجته .
أما في ركن السيارة لمدة تتجاوز الشهر ينصح بملئ السيارة بالوقود لتفادي الرطوبة وجفاف القطع .
كما يجب وضع السيارة في جراج يجنبها أسباب الصدأ والاهتراء جراء التعرض الطويل لأشعة الشمس، ويجنبها أيضا التعرض للاتساخ الذي تسببه فضلات الطيور في الصباح الباكر.
وقبل أن تفكر في ركن السيارة لفترة طويلة عليك ان تفحص الفرامل من حين لآخر وإذا كنت خارج البلاد فيجب أن توصي أحد بتحريك سيارتك كل فترة خاصة إذا كانت السيارة سيتم ركنها فترة طويلة تصل إلى عام من اجل تنشيط بطارية السيارة لأنها تتأثر بتغيير الفصول الأربعة.
وهذا الأمر قد يعرض سائق السيارة للخطر في حالة الطوارئ ، كما ان طبقة الصدأ تزول إذا تم الضغط على الدواسة برفق .
ونصح خبراء السيارات عند توقف أو ركن السيارة لفترات طويلة مدة تصل إلى 6 أشهر أو أكثر بأن يتم تغيير زيت المحرك قبل قيادة السيارة مرة أخرى .
ولكن في حالة توقف السيارة لفترة أقل فيمكن لصاحب السيارة الكشف عن مستوى الزيت ولزوجته .
أما في ركن السيارة لمدة تتجاوز الشهر ينصح بملئ السيارة بالوقود لتفادي الرطوبة وجفاف القطع .
كما يجب وضع السيارة في جراج يجنبها أسباب الصدأ والاهتراء جراء التعرض الطويل لأشعة الشمس، ويجنبها أيضا التعرض للاتساخ الذي تسببه فضلات الطيور في الصباح الباكر.
وقبل أن تفكر في ركن السيارة لفترة طويلة عليك ان تفحص الفرامل من حين لآخر وإذا كنت خارج البلاد فيجب أن توصي أحد بتحريك سيارتك كل فترة خاصة إذا كانت السيارة سيتم ركنها فترة طويلة تصل إلى عام من اجل تنشيط بطارية السيارة لأنها تتأثر بتغيير الفصول الأربعة.