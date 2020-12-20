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سيارات

5 نصائح للحفاظ على الفرامل من التلف

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:01 م
فرامل السيارة
فرامل السيارة
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أماني نوار

تعتبر فرامل السيارة هي صاحبة المسئولية الأولى عن سلامتك أثناء القيادة ولكن قد تقع في بعض الأخطاء البسيطة التي تسارع من تلفها وهو الأمر الذي سيجعلك مضطرا دائما لشراء تيل الفرامل الجديد أو تغيير ما يسمى بالطمبورة .


1- عند تثبيت مسامير عجلات سيارتك ، حيث يجب الانتقال بطريقة منتشرة من المسمار إلى المسمار لأن تلك الطريقة تساعد في تثبيت أكثر للعجلة .

2-يجب تجنب قدرة المستطاع الضغط بشدة على الفرامل عند حيث أن ذلك يؤدي إلى استبدال كل من تيل الفرامل والإطارات بشكل سريع والسبب ارتفاع درجة الحرارة .



3-الاستخدام السيئ للفرامل ، والاستخدام الأمثل وهو الضغط على الفرامل ثم تركها ثم الضغط عليها مرة أخرى ,وهكذا حتى لاتتعرض بشكل متتابع حتى لاتتعرض الفرامل لزيادة درجة الحرارة وبالتالي تقل فرص استجابتها عند  الضرورة

4- بجانب الحاجة إلى إضافة زيت الفرامل لا تتركه ينخفض ولاتضيف أكثر من الحاجة لأن عند انخفاض منسوبة في علبة أو خزنة زيت الفرامل سيجعلها تتآكل وبسرعة .

 5-عند إضافة زيت الفرامل بدون الحاجة إليه ، لذلك يجب تزويد الفراكل فقط عند تسربه او عند تغير أي من الأجزاء الداخلية بالدورة.


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