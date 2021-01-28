احذر من هذه الأخطاء أثناء ركن السيارة.. فيديو

الكثير من قائدي السيارات يرتكبون بعض الأخطاء البسيطة، عند ركن سياراتهم دون أن يعلموا أن هذه الأمور ستترك آثارا سلبية على السيارة وأجزائها الميكانيكية.
وفي نفس السياق قال مدير قسم خدمات ما بعد البيع في شركات AutoSpecCentr الروسية، أن الأخطاء التي قد تؤثر بشكل سلبي على السيارة هو ركنها لفترات طويلة ، وعجلاتها الأمامية مدارة بزاوية معينة ، ويعتبر الأمر يقلل من العمر الافتراضي لمفاصل العجلات.
وأكد ان ركن السيارة بهذه الطريقة ستزيد من الضغط على نظام تعزيز التحكم الهيدروليكي بعجلة القيادة ، وهذا يؤدي إلى تآكل المتسارع لمكونات هذا النظام ، مما قد يتسبب بتلف أو إنفجار أنبايب الزيت، وفي هذا النظام نتيجة الضغط المتواصل .
كام نوه سيريبرياكون إلى أن ركن السيارة ، وعجلاتها الأمامية مدارة ، ولكن بزاية معينة ، ولكن لفترة طويلة قد لا يؤثر على نظام تعزيز التحكم بالمقود في السيارات، وأوضح انه على المدى الطويل قد تتمدد أو تتلف الأجزاء المطاطية ، وهذا قد يسبب بمشكلات خاصة في نظام التعليق بالسيارة .