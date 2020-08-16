تعرف على المشاكل التي تصيب الفرامل عند ركن السيارة لفترة

بعض مالكي السيارات قد يضطر لركن سيارتة لفترة طويلة خصوصا عند السفر و كما نعلم ان السيارة تصاب بالأعطال عند ركنها لفترة طويلة دون حركة ففي هذا السياق نطرح عليكم الأعطال التي تصيب فرامل السيارة عند ركنها لفترة طويلة .





عطل الفرامل يأتي في أكثر من صورة أبرزها صدأ الطنابير وزيادة مسافة الفرملة وارتخاء المقابض الخاصة بالتيل مما يجعله غير قادر على إحكام القبضة و التوقف بشكل سليم مما يشكل خطرًا كبيرًا على السائق .









و من اكثر الاشياء التي تتعرض للتلف عند ركن السيارة ايضا هو زيت المحرك لأنه يفقد لزوجته بمرور الوقت و ليس بفضل السير فيجب فحص لزوجتة و التأكد من صلاحيتة .





الاطارات ايضا تتلف و تؤثر علي الفرامل بالسلب لأن الهواء يتسرب منها عند ركن السيارة و يتسبب في اعوجاج انظمة التعليق الخاصة بالسيارة مما يشكل خطر كبير علي السائق عند القيادة .





ولتفادي الاعطال الناتجة عن ركن السيارة لفترة طويلة يجب ان تقوم بتشغيلها علي فترات متباعدة و التحرك بها و يجب ملئ خزان الوقود لتفادي اصابتة بالصدأ .