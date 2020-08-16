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سيارات

تعرف على المشاكل التي تصيب الفرامل عند ركن السيارة لفترة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:35 م
المشاكل التي تصيب
المشاكل التي تصيب الفرامل عند ركن السيارة
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اشرف عطية
بعض مالكي السيارات قد يضطر لركن سيارتة لفترة طويلة خصوصا عند السفر و كما نعلم ان السيارة تصاب بالأعطال عند ركنها لفترة طويلة دون حركة ففي هذا السياق نطرح عليكم الأعطال التي تصيب فرامل السيارة عند ركنها لفترة طويلة . 

عطل الفرامل يأتي في أكثر من صورة أبرزها صدأ الطنابير وزيادة مسافة الفرملة وارتخاء المقابض الخاصة بالتيل مما يجعله غير قادر على إحكام القبضة و التوقف بشكل سليم مما يشكل خطرًا كبيرًا على السائق . 


و من اكثر الاشياء التي تتعرض للتلف عند ركن السيارة ايضا هو زيت المحرك لأنه يفقد لزوجته بمرور الوقت و ليس بفضل السير فيجب فحص لزوجتة و التأكد من صلاحيتة . 

الاطارات ايضا تتلف و تؤثر علي الفرامل بالسلب لأن الهواء يتسرب منها عند ركن السيارة و يتسبب في اعوجاج انظمة التعليق الخاصة بالسيارة مما يشكل خطر كبير علي السائق عند القيادة . 

ولتفادي الاعطال الناتجة عن ركن السيارة لفترة طويلة يجب ان تقوم بتشغيلها علي فترات متباعدة و التحرك بها و يجب ملئ خزان الوقود لتفادي اصابتة بالصدأ . 
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