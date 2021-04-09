وزير الأوقاف في ضيافة إعلام الأزهر غدا لمناقشة رسالة دكتوراة

يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا السبت، رسالة العالمية الدكتوراه للباحث سامح غازي المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان حول موضوع 'الأنشطة الاتصالية للمؤسسات الدينية ودورها في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو قيم المواطنة" في الحادية عشرة صباحا.



ويشارك في المناقشة كل من : الدكتورة نرمين زكريا خضر أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة. مشرفا رئيسا ، والدكتور محمود عبد العاطي مسلم أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة الأزهر مناقشا داخليا، والدكتورة منى محمود عبد الجليل رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر .