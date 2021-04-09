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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمن واستقرار المنطقة في خطر..

الإمارات توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

الإمارات
الإمارات

أبدت دولة الإمارات استنكارها وإدانتها الشديدين، لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في “جازان وخميس مشيط” بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.


وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.


ودعت الوزارة، المجتمع الدولي لضرورة اتخاذ موقف فوري وحاسم؛ لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
 

وشدد البيان، على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة؛ تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الامارات السعودية الحوثي المجتمع الدولي خميس مشيط

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