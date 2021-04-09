مصرع طفلة صدمها جرار زراعى فى قنا

لقيت طفلة مصرعها، أمام عجلات جرار زراعى، أثناء محاولتها عبور الطريق بمدينة دشنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد مصرع سيلا عمر ٣ أعوام، بعدما صدمها جرار زراعي بوسط المدينة.

تبين أن الطفلة حاولت عبور الطريق، إلا أن الجرار الزراعى صدمها أثناء محاولة العبور، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لموقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة مركز دشنا، لمباشرة التحقيقات.