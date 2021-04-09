الإفتاء: يجوز إخراج زكاة المال والفطر مقدمة فى وقت الأوبئة..فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إذا كان الإنسان حدد شهر رمضان من كل عام لإخراج زكاة ماله، فيجب عليه إخراجها لأنها واجب.

وقال “علام” خلال حواره مع برنامج “:نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق،بالنسبة لزكاة الفطر فموعدها المحدد هو بعد انتهاء الصوم، ودخل شوال قبل “صلاة العيد”.

وتابع قائلا:" يجوز تقديم زكاة المال مقدمة فى وقت الوباء، إى يمكن الإنسان إخراج زكاة ماله لهذا العام والعام المقبل".

وأضاف مفتى الجمهورية، يجوز إيضا اخراج زكاة الفطر أول رمضان إذا استوجب الأمر ذلك مثلما نحن الآن.

وأكد شوقى علام، أن الزكاة محدده لـ 8 طوائف، وفى وقتنا هذا لا توجد طائفتين، إذا الزكاة محدده لـ 6 طوائف فقط.