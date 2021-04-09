عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة المال والفطر مقدمة فى وقت الأوبئة..فيديو

شوقى علام
شوقى علام

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إذا كان الإنسان حدد شهر رمضان من كل عام لإخراج زكاة ماله، فيجب عليه إخراجها لأنها واجب.

 وقال “علام” خلال حواره مع برنامج “:نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق،بالنسبة لزكاة الفطر فموعدها المحدد هو بعد انتهاء الصوم، ودخل شوال قبل “صلاة العيد”.

وتابع قائلا:" يجوز تقديم زكاة المال مقدمة فى وقت الوباء، إى يمكن الإنسان إخراج زكاة ماله لهذا العام والعام المقبل".

وأضاف مفتى الجمهورية، يجوز إيضا اخراج زكاة الفطر أول رمضان إذا استوجب الأمر ذلك مثلما نحن الآن.

وأكد شوقى علام، أن الزكاة محدده لـ 8 طوائف، وفى وقتنا هذا لا توجد طائفتين، إذا الزكاة محدده لـ 6 طوائف فقط.

 

 

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد