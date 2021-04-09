هاني الناظر يحذر من كثرة المخللات: لابد من تقوية جهازنا المناعي في رمضان

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، إن شهر رمضان فرصة ذهبية للحفاظ على صحتنا من خلال العادات الصحيحة و ليست العادات الخاطئة ،مضيفاً أن من العادات الخاطئة أكل المخللات في رمضان، و أيضاً نسيان شرب المياه .



و أوضح "الناظر"، خلال لقاءه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي أم سي"،أنه لا بد أن نكثر من اكل السلطات الخضراء و شرب 3 لتر من المياه على فترات متقطعة و نبعدعن الأكلات السمينة.

وأضاف "رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً"، أن شهر رمضان الكريم فرصة للحفاظ على صحتنا و نستفيد من رمضان في مقاومة الأمراض و نعمل على تحسين نشاط الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض المعدية و على رأسها فيروس كورونا المستجد.