انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

تطارد لعنة الإصابات فريق الأهلي في الفترة الماضية، كما انضم لاعب جديد إلى قائمة المصابين في القلعة الحمراء.

وغادر جونيور أجاي، لقاء فريقه ضد ضيفه سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة.

واشتكى النيجيري صاحب الـ25 عاما، من آلام عضلية في الدقيقة (43)، ولم يستطع استكمال المباراة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها وتم تشخيصها مبدئياً بأنها شد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع أجاي لفحص طبي من أجل تحديد مدى قوة إصابته وإمكانية لحاقه بلقاء النصر الأربعاء المقبل في دور الـ32 بكأس مصر.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر، وزميله محمود وحيد، وأيضا حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد شريف في الدقيقة (31)، ليسجل ثالث أهدافه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كما اعتلى صاحب الـ25 عامًا صدارة ترتيب هدافي الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، وفي الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.