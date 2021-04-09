عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

صدى البلد

تطارد لعنة الإصابات فريق الأهلي  في الفترة الماضية، كما انضم لاعب جديد إلى قائمة المصابين في القلعة الحمراء.

وغادر جونيور أجاي، لقاء فريقه ضد ضيفه سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة.

واشتكى النيجيري صاحب الـ25 عاما، من آلام عضلية في الدقيقة (43)، ولم يستطع استكمال المباراة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها وتم تشخيصها مبدئياً بأنها شد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع أجاي لفحص طبي من أجل تحديد مدى قوة إصابته وإمكانية لحاقه بلقاء النصر الأربعاء المقبل في دور الـ32 بكأس مصر.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر، وزميله محمود وحيد، وأيضا حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد شريف في الدقيقة (31)، ليسجل ثالث أهدافه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كما اعتلى صاحب الـ25 عامًا صدارة ترتيب هدافي الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، وفي الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.

ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا أجاي علي معلول اصابة إفريقيا سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد