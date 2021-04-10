اتحاد الكرة يحسم الجدل حول حكام مباراة القمة.. فيديو

علق المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، على خوض مباراة القمة بحكام مصريين.



وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منذ أن تولت اللجنة إدارة اتحاد الكرة في مصر ويتم تعيين حكام مصريين لمباراة القمة".



وأضاف: "لعبنا مباريات كثيرة بحكام مصريين، الظروف حاليا لا تسمح باستقدام حكام أجانب"، موضحا: "الظروف أصبحت أسهل، والوضع الكروي مستقر حاليا، والمباراة في نصف الموسم، وليست مباراة لحسم بطولة".



وأكد: "نثق تماما في نزاهة وكفاءة الحكام المصريين في الوقت الحالي.. وحاليا نحن في افضل مستوى لحكامنا على مدار الموسم"، لافتا: "لابد من غلق صفحة الحكام الأجانب.. ويجب أن تكون مباريات الأهلي والزمالك بحكام مصريين".

