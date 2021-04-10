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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اعتراف راغب علامة لوفاء الكيلاني الصادم واللحظات الأخيرة لوالده

الفنان راغب علامة
الفنان راغب علامة

غنيت له.. اللحظات الأخيرة في حياة والد الفنان راغب علامة

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

 

كشف المطرب اللبناني راغب علامة، اللحظات الأخيرة في حياة والده، مؤكدا أنه كان يعاني مرض السرطان في كل جسمه.

 

وأضاف علامة، أنه :"كلنا كنا حولية وكنا عرفين أنه في ساعة الأخيرة بعد ما الدكتور قال أنه باقي له في الدنيا ساعات"، متابعا أنه :"وقتها غنيت له وحبيت قبل ما يغادر الدنيا وهى الغناء وتوفى بعد ما غنيت له بساعات".


وتابع أنه :"مسكت دموعي وحاولت أضحكة وابسطه، وتمنيت له الراحلة من المرض الصعب الذي كان يعاني منه قبل وفاته".

 

فيما كشف المطرب اللبناني راغب علامة، تفاصيل رسالة له من والدته، مؤكدا أنه مؤمن كثيرا بالأحلام.
 

وقال إنه أصدق الأحلام وأمي أرسلت لي رسائل من قبل، مضيفا أنه :"ماما الله يرحمها بتبعتلي رسائل دايما".

وتابع أنه لم أندم على شيء مطلقاً في حياتي سوى عدم استماعي لآراء من حولي والمقربين منى بفترة من الفترات ممن نصحوني، بعدم الانجراف وراء قلبي الذي أدخلني بعلاقة عاطفية تسببت في أزمات كثيرة لي.
 

وأكمل أنه حيث إن تلك الشخصية كان وراؤها ارتباطات سياسية بدائرتها، وتلقيت تهديدات بالقتل خلال تلك الفترة أثناء ارتباطى بها.
فيما كشف المطرب اللبناني راغب علامة، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وخاصة العاطفية، قائلا: “أحب الفتاة التي تتعامل على طبيعتها، ولا أحب الفتاة المتصنعة، ولا يحب النكد”.
 

وأضاف، أنه: "كل يوم أقول كلمة بحبك، وليس ضروري الحب يكون علاقة حب ورومانسية، وحبيت كتير، ومنذ الطفولة، ومش بعد، وبعد ما تزوجت؛ حبي لمراتي وخلاص".
 

ووجه حديثه لوفاء الكيلاني، قائلا: “بحبك أنتِ”؛ لترد عليه: "لأ بلاش.. خلينا أخوات"، ليدخلا في نوبة ضحك.
 

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