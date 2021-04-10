ألسن عين شمس: نعمل على تفعيل عملية التواصل مع المؤسسات الإعلامية

قالت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بألسن جامعة عين شمس، إن ندوة "مقومات العمل في مجال الإعلام" تأتي في إطار تزويد الطلاب بمهارات سوق العمل في مختلف المجالات، ويحاضر بالندوة منى فريد، رئيس قسم التنفيذ بالبرنامج الفرنسي و البرنامج الأوروبي المحلي.

كما أكدت الدكتورة يمنى صفوت أن الكلية حريصة على تفعيل عملية التواصل مع المؤسسات الإعلامية، والعمل على تأهيل وإعداد الطلبة والخريجين الجدد بما يتلاءم ومتطلبات العمل في هذا المجال.

وتنطلق الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق ١٠ من أبريل الجاري .

وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د. هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.د. رانيا عادل، رئيس قسم اللغة الفرنسية، و د.نهلة راحيل، مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية.

كما نظم قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، قافلة للاحتفال بيوم اليتيم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة .يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال اجتماعها مع الطلاب المشاركين في القافلة، أن الكلية حريصة على نشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الكليةوانخراطهم في العمل المجتمعي، و اشارت انه من واجب طالب الجامعة المشاركة بفعالية في الانشطة الاجتماعية من اجل استثمار الوقت في اعمال مفيدة و صقل شخصيته.

حيث انطلقت قافلة من الكلية إلى دار أم كلثوم للرعاية الاجتماعية بمنطقة جسر السويس، بالتعاون بين قطاع التعليم و الطلاب وقطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة، ورعاية الشباب، واتحاد طلال الكلية.

بلغ عدد الطلاب المشاركين بالقافلة أكثر من ٣٠ طالبا، وتم تنظيم يوم ترفيهي للاطفال، حيث شارك الطلاب اطفال الدار العديد من الانشطة وقدمت اللجنة الفنية بالكلية فقرة فنية لاطفال الدار، كما تم توزيع وجبات بالاضافة لهدايا للاطفال متمثلة في شنط وتشيرتات.

وعقدت القافلة ورشة عمل للأطفال و العاملين بالدار عن كيفية الوقاية من مرض الكورونا، وقدمت لكل طفل المستلزمات اللازمة للوقاية ( كحول و كمامات )، بالاضافة لمستلزمات العناية الشخصية.