موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يواجه فريق ليفربول مع نظيرة فريق أستون فيلا عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية وتذاع حصريا على BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يفكر في عدم الدفع بالسنغالي ساديو ماني أمام أستون فيلا اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن كلوب يفكر جديًا في عدم الدفع بـ ساديو ماني في تشكيل ليفربول الأساسي اليوم أمام أستون فيلا في المباراة المرتقبة.

وأوضحت أن الألماني قد يلجأ إلى الثلاثي الهجومي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ودييجو جوتا.