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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات..5.1 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عقارات
عقارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 5.1 مليار درهم.

 

وشهدت الدائرة تسجيل 963 مبايعة بقيمة 2.87 مليار درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 512.58 مليون درهم و 874 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

 

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات،حيث سجلت 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 624 مليون درهم بمنطقة أم رمول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 109 مبايعات بقيمة 305 ملايين درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 204 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.19 مليار درهم منها 78 رهنا لأراض بقيمة 1.47 مليار درهم و 272 رهنا لفلل وشقق بقيمة 713.52 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 419 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 290 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 142.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

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