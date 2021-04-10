العراق.. تشديد أمني لتطبيق حظر شامل للتجوال في بغداد

شدّدت وزارة الداخلية العراقية، إجراءات فرض حظر التجوال الشامل في العاصمة العراقية بغداد، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد فالح نعمة أشرف على فرض كامل وشامل للحظر، حفاظاً على مواطني العاصمة بغداد.

كما دعت وزارة الداخلية في بيانها المواطنين إلى التزام منازلهم حفاظاً على صحتهم، وكذلك التعاون مع القوات الأمنية.

وأغلقت القوات الأمنية،مساء أمس الجمعة،بالصبّات الكونكريتية/ الخراسانية، بعض أحياء وأزقة بغداد وبعض مداخلها، لمنع حركة سير المركبات فيها، بعد ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قرّرت في مارس فرض حظر شامل للتجوال في بغداد وعموم المحافظات ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويشهد العراق في الأيام الأخيرة ارتفاعاً واضحاً بإصابات فيروس كورونا، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للحد من تفشي كوفيد – 19 المستمر.

الجمعة، وفي حصيلة جديدة مرتفعة، سجّلت وزارة الصحة العراقية، 7937 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك بعد أيام من عبور العراق لحاجز الـ 8 آلاف إصابة كما تم تسجيل 35 حالة وفاة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى تسجيل 5445 حالة شفاء من الوباء بشكل تام.