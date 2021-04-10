نهج مشبوه.. البرلمان العربي يدين تقارير منظمات حقوق الإنسان الخارجية

البرلمان العربي

إدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، النهج التي تتبناه الدول الخارجية، في تقاريرها بشأن حقوق الإنسان داخل الدول العربية، قائلا: البرلمان العربي يدين النهج المشبوه التي تتناوله تلك الدول في تقاريرها.



وشدد "العسومي"، على أن البرلمان العربي يدين تلك القرارات والبيانات، ويعتبرها تدخل سافر وغير مقبول في شئون الدول العربية

وأوضح أن تلك التقارير تمثل تعديا غير مقبولا على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية، مشددا على أن البرلمان يدين اعتماد منظمات حقوق الإنسان في تقاريرها على أطراف ومنظمات منبوذة.



كانت أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان.

وخصص البرلمان هذه الجلسة للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.

وتركز مناقشات الجلسة على الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة من اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال، والتي جاءت في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة ما كشف عن وجود مخططات لاستهداف الدول العربية، ما استدعى وقفة عربية جادة من البرلمان العربي للتعامل مع هذه الحملة البغيضة والمغرضة.