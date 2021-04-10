لهذا السبب.. تناول البطيخ يوميا في رمضان

البطيخ من الفواكه والعصائر المميزة خلال فصل الصيف، وغالبًا ما تتغير الشهية والعادات الغذائية في الصيف بسبب البيئة الحارة وتأثير الحرارة على أجسامنا، ويتم تعديل كمية الطعام التي نتناولها بطريقة تحافظ على جسدنا باردًا وخفيفًا ، دون فقد العناصر الغذائية الحيوية، ويعتبر عصائر الفاكهة مثل عصير البطيخ الخيار الأفضل خلال فصل الصيف للحث على الشعور بالشبع والحفاظ على برودة الجسم ومنع الجفاف ويوفر البطيخ الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.

وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز فوائد البطيخ على الصحة.

1. يحافظ على سوائل الجسم

وفقًا للبيانات الواردة في وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، يحتوي عصير البطيخ على 91.45 جرامًا من محتوى الماء لكل 100 جرام من العصير، ويساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم ويمنح الجسم الشبع، كما أن محتوى السوائل في عصير البطيخ يروي العطش ويمنع الجفاف.

2. يعطي الطاقة

يوفر عصير البطيخ حوالي 30 سعرة حرارية من الطاقة لكل 100 جرام من العصير، ويعمل كمشروب فوري معزز للطاقة بسبب وجود فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم، ومن المعروف أن هذه العناصر الغذائية تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها.

3. يطرد السموم

يساعد البطيخ في إفراز السموم من الجسم، ويساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم، على سبيل المثال ، تقلل البيئة الحرارية بشكل كبير من وظيفة الكلى.