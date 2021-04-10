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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في إعادة إجراءات محاكمتهما

السجن 3 سنوات لأميني شرطة في قضية مقتل مجدي مكين

مجدي مكين
مجدي مكين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لأميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت 9 متهمين بالسجن 3 سنوات وبرَّأت المتهم المتبقي، فى محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين «مخلى سبيلهم» في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل ديوان القسم.

وكانت النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعى للمتهمين زملاء مجدى مكين الذى توفى داخل قسم شرطة الأميرية.

وأفاد التقرير بوجود آثار تعرض زملاء مجدى مكين للضرب بالأيدى فى أماكن حساسة بجسدهم وعدم استخدام آلات حادة أو عصى، والاعتداء من قبل أمناء الشرطة والضابط المتهم.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

وعقب انتهاء التحقيقات والاستماع للشهود واستكمال كافة الإجراءات أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، الضابط "ك. م"، معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية تبين ارتباك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم حيث قاموا بتغيير مسارهم ومرورهم بسرعة جنونية لتخطى القوة الأمنية وأصابوا من يعترض طريقهم وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطا من الأقراص المخدرة.

واتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتبين أن المتهمين هم "محسن.ن" متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية و"محمود.م صاحب عربة الكارو و"مجدى.م" 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.

جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة الأميرية مجدي مكين السجن 3 سنوات

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