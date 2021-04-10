والتر بواليا يغيب عن مران الأهلي

غاب والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.



وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن والتر بواليا، مهاجم الفريق، يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس، الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني، ودوري أبطال

أفريقيا؛ من أجل التركيز في الموجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.



ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة، في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.