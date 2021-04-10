بناء على رغبة الأمير فيليب.. ملكة بريطانيا تختار عددا محدودا من أفراد العائلة لحضور الجنازة

أعلنت الصحف البريطانية صباح أمس، الجمعة، وفاة الأمير فيليب، والاستعداد لدفنه.

وأوضحت الصحف أن الأمير أوصى بأن لا تكون مراسم دفنه رسمية والاكتفاء بالعائلة الملكية والمقربين فقط.

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الملكة إليزابيث ستقوم بتنفيذ رغبة الأمير فيليب، من خلال دعوتها للمقربين من العائلة الملكية وعدم إقامة جنازة ملكية رسمية لعدة أسباب.

وأوضحت الصحف البريطانية أن الملكة إليزابيث ستقيم جنازة الأمير فيليب بعيدا عن الأجواء الرسمية، وستكتفي ببعض الأفراد من الأسرة وتستقبل التعزيات من الباقين دون الحضور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة أيدت طلب الأمير فيليب حينما قاله قبل وفاته، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جائحة كورونا لن تمكن العائلة من التواجد في تجمعات كبيرة لخطورتها عليهم.