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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بناء على رغبة الأمير فيليب.. ملكة بريطانيا تختار عددا محدودا من أفراد العائلة لحضور الجنازة

الامير فيليب و الملكة
الامير فيليب و الملكة إليزابيث

أعلنت الصحف البريطانية صباح أمس، الجمعة، وفاة الأمير فيليب، والاستعداد لدفنه.

 

وأوضحت الصحف أن الأمير أوصى بأن لا تكون مراسم دفنه رسمية والاكتفاء بالعائلة الملكية والمقربين فقط.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الملكة إليزابيث ستقوم بتنفيذ رغبة الأمير فيليب، من خلال دعوتها للمقربين من العائلة الملكية وعدم إقامة جنازة ملكية رسمية لعدة أسباب.

 

وأوضحت الصحف البريطانية أن الملكة إليزابيث ستقيم جنازة الأمير فيليب بعيدا عن الأجواء الرسمية، وستكتفي ببعض الأفراد من الأسرة وتستقبل التعزيات من الباقين دون الحضور.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة أيدت طلب الأمير فيليب حينما قاله قبل وفاته، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جائحة كورونا لن تمكن العائلة من التواجد في تجمعات كبيرة لخطورتها عليهم. 

وفاة الأمير فيليب دفن مراسم دفن العائلة الملكية الملكة إليزابيث جنازة ملكية

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