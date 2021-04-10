استعدادًا لمواجهة فريق النصر.. موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.



واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية،بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي وwe السلام.



وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة من الجولة الماضية، عن المجموعة الأولى رفقه سيمبا التنزاني، بعدما احتل فيها المركز الثاني خلف بطل تنزانيا.



ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق النصر الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.