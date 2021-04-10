ضبط 13 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الأدمى بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث تموين الغربية، اليوم “السبت”، من ضبط 13 طن دقيق " فاخر" غير صالح للاستهلاك الأدمى داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية يعمل بدون ترخيص، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين فى حملة، من ضبط 13 طن و800 كيلو دقيق " فاخر" غير صالح للإستهلاك الآدمى ووجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وأوضح التقرير أن الدقيق كان معبأً داخل عبوات وشكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ، وتم ضبطه بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتحفظت مديرية التموين على المضبوطات، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها في المخالفة.