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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل رمضان.. طريقة عمل خلطة المحشي بخطوات سهلة

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

خلطة المحشي من الوصفات التي لا غنى عنها خلال شهر رمضان، وتحرص الكثير من السيدات على تحضير خلطة المحشي لاستخدامها مرات عديدة خلال شهر رمضان الكريم ولكن البعض منهن لا يمكنهن تحضير خلطة المحشي بطريقة بسيطة.

مقادير خلطة محشي


2 كوب أرز 

حزمة كبيرة شبت 

1 حزمة كبيرة بقدونس 

1 حزمة كبيرة كزبرة 

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم 

2 طماطم مبشورة 

بصل مفروم 

ملح 

فلفل أسود 

قرفة 

7 بهارات 

ملعقة صغيرة سكر

طريقة تحضير خلطة محشي

 

* • يشوح البصل على النار ثم يضاف الطماطم المبشورة

* • ثم يضاف الملح والفلفل زالبهارات والقرفة

* • ثم يضاف صلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك

* • ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد ثم يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة

لتخزين الأرز

* • يشوح الارز في الزيت حتى يصل الى اللون الذهبي ثم يرفع من على النار

* • ثم يعبأ في برطمان ويخرن لحين الاحتياج
 

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