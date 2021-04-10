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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف الصيد بعزبة البرج فى دمياط بسبب سرعة الرياح

بوغاز عزبة البرج
بوغاز عزبة البرج بدمياط

شهدت محافظة دمياط نشاط ،اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة المدن ما أدى لتوقف حركة الصيد بسبب غلق بوغاز عزبة البرج.

وقال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج مساء أمس وتوقفت مراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب.

وأشار إلى ،أن قرار منع المراكب يأتى في اطار الحرص على أرواح الصيادين من الخروج للصيد في مثل تلك الظروف وسوء حالة الطقس.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها بالاستعداد الدائم لأى طارئ، مشددة على رؤساء مجالس المدن بالتواجد بالشوارع للتعامل الفورى مع عدم استقرار حالة الطقس.

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بوغاز عزبة البرج عزبة البرج توقف حركة الصيد حالة الطقس جمعية الصيادين

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