106 سنوات أحكام بالسجن.. بيان عاجل من النيابة العامة السعودية حول أكبر قضية غسيل أموال

كشفت النيابة العامة السعودية ، اليوم النقاب عن قضية من أكبر قضايا غسيل الأموال في المملكة ، حيث أعلنت قيام 5 سعوديين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيمًا من جنسية عربية؛ بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وحسب بيان النيابة العامة السعودية؛ فقد انتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال؛ بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة.

وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قيمتها 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال.

وتضمّن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

ويجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.

وطالبت النيابة العامة المواطنين والمقيمين، استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.