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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس أركان القوات المسلحة يلتقى رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى

صدى البلد

أعرب الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التى تربط بين مصر وبوروندى، مشيراً إلى توافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة .


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان اليوم السبت الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.


وتناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكل من مصر وبوروندى فى العديد من المجالات .


من جانبه، أكد رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات .


وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى، واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبين على محضر الجلسة.


وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى بالتوقيع على برتوكول تعاون عسكرى مشترك والذى يتضمن التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين، تأكيداً على توافق الرؤى تجاه الموضوعات التى تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين .


حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .
 

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