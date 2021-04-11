عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«يوم عادي جدًا» يفوز بجائزة هيباتيا الذهبية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

اختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعالياته، مساء أمس السبت، في دورته السابعة، بمركز الحرية للإبداع والذي استمر لمدة 6 أيام متتالية وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة التحكيم جوائز الدورة السابعة، حيث فاز مسابقة الفيلم الروائي جائزة هيباتيا الذهبية لأفضل فيلم "يوم عادي جدا" للمخرج انس زواهري – سوريا، وجائزة هيباتيا الفضية لثاني أفضل فيلم "توك توك" للمخرج محمد خضر – مصر، وشهادة تقدير لمدير التصوير محمد شون عن فيلم "في السابع والعشرون من مايو لهذا العام" للمخرج مراد، مع وجود تنويه خاص للكاتب رضا صديقي لمعالجة فيلم "سيرانو" للمخرج رضا صديقي وصلاح إسعاد - الجزائر وفرنسا.

أقرأ أيضًا:

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مراكز تلقي لقاحات كورونا

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم وثائقي كرة العكاكيز للمخرج إياد الاسطل (فلسطين)، وجائزة هيباتيا الفضية لثاني أحسن فيلم لم تكن وحيدة للمخرج حسين الاسدي (العراق)، مع تنويه خاص لفيلم جميلة في زمن الحراك للمخرج حراث عبدالرحمن (الجزائر - فرنسا).

وفي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية لاحسن فيلم "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيقولا فتوح (لبنان - ألمانيا)، وجائزة هيباتيا الفضية لثاني أفضل فيلم "تحت الظل" للمخرجة سمية بركات (الأردن)، مع تنويه خاص لفيلم القدر للمخرج محمد إبراهيم (اليمن-ماليزيا).

وفي مسابقة افلام الطلبة، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية لاحسن فيلم "عزيزتي ليلى" للمخرجة سلمي علاء، وجائزة هيباتيا الفضية مناصفة بين فيلم "رولوكوستر" للمخرجة ملك بدوي، و"ع الهوا" للمخرج يوسف عساف.

وقد انطلق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السابعة، يوم الإثنين الماضي، على مسرح عبد الوهاب، في حضور الفنان باسم سمره، والفنان محمد خميس، والمنتج محمد العدل، وعدد من نجوم الأفلام القصيرة، ومحمد محمود، رئيس المهرجان، ومحمد سعدون، مدير المهرجان.

وافتتحت بوابة المسرح أمام الجماهير من الساعة السابعة والنصف، والدخول مجاناً بأسبقية الحضور مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، قال محمد سعدون، مدير المهرجان، أن المهرجان يشارك فيه مجموعة من الأفلام من 11 دولة عربية، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، الجزائر، تونس، الأردن، ليبيا، سوريا، المغرب، العراق.

وأشار سعدون إلى أن المهرجان في 4 مسابقات مختلفة: مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، مسابقة الرسوم المتحركة، مسابقة أفلام الطلبة.

وأضاف مدير المهرجان، أن الهدف من المهرجان هو توعية المواطنين بوجود نوع أخر من الأفلام بخلاف الأفلام التي تعرض في السينمات.

مهرجان الاسكندرية الدورة السابعة مركز الحرية للإبداع فيروس كورونا إجراءات احترازية مشددة ختم المهرجان

موضوعات متعلقة

الأفلام الفائزة فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. تفاصيل

رشا مهدي: سعيدة بوجودي ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ماد سوليوشنز تشارك بـ 4 أفلام في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ترشيحاتنا

«يوم عادي جدًا» يفوز بجائزة هيباتيا الذهبية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بشرى سارة لمواليد برج الحوت .. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد

كل اللي في نفسك .. «ريجيم» فى رمضان للإفطار والسحور بدون حرمان

حتحوت يكشف تطورات جديدة بشأن مشاجرة كهربا فى أحد فنادق القاهرة

كانت أشبه بالتقسيمة .. أبو الدهب : نتيجة الترجي والمولودية متفق عليها

فلاح مصري .. يوسف القعيد يرد على إقامة تمثال لـ ديليسبس في قناة السويس .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

شخصان يقابلان الله يوم القيامة على هيئة زان وسارق.. احذر أن تكون منهما

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

حرب عصابات.. العثور على جثة امرأة مقطعة داخل حقيبة سفر| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد