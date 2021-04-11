«يوم عادي جدًا» يفوز بجائزة هيباتيا الذهبية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعالياته، مساء أمس السبت، في دورته السابعة، بمركز الحرية للإبداع والذي استمر لمدة 6 أيام متتالية وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة التحكيم جوائز الدورة السابعة، حيث فاز مسابقة الفيلم الروائي جائزة هيباتيا الذهبية لأفضل فيلم "يوم عادي جدا" للمخرج انس زواهري – سوريا، وجائزة هيباتيا الفضية لثاني أفضل فيلم "توك توك" للمخرج محمد خضر – مصر، وشهادة تقدير لمدير التصوير محمد شون عن فيلم "في السابع والعشرون من مايو لهذا العام" للمخرج مراد، مع وجود تنويه خاص للكاتب رضا صديقي لمعالجة فيلم "سيرانو" للمخرج رضا صديقي وصلاح إسعاد - الجزائر وفرنسا.

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وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم وثائقي كرة العكاكيز للمخرج إياد الاسطل (فلسطين)، وجائزة هيباتيا الفضية لثاني أحسن فيلم لم تكن وحيدة للمخرج حسين الاسدي (العراق)، مع تنويه خاص لفيلم جميلة في زمن الحراك للمخرج حراث عبدالرحمن (الجزائر - فرنسا).

وفي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية لاحسن فيلم "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيقولا فتوح (لبنان - ألمانيا)، وجائزة هيباتيا الفضية لثاني أفضل فيلم "تحت الظل" للمخرجة سمية بركات (الأردن)، مع تنويه خاص لفيلم القدر للمخرج محمد إبراهيم (اليمن-ماليزيا).

وفي مسابقة افلام الطلبة، فاز بجائزة هيباتيا الذهبية لاحسن فيلم "عزيزتي ليلى" للمخرجة سلمي علاء، وجائزة هيباتيا الفضية مناصفة بين فيلم "رولوكوستر" للمخرجة ملك بدوي، و"ع الهوا" للمخرج يوسف عساف.

وقد انطلق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السابعة، يوم الإثنين الماضي، على مسرح عبد الوهاب، في حضور الفنان باسم سمره، والفنان محمد خميس، والمنتج محمد العدل، وعدد من نجوم الأفلام القصيرة، ومحمد محمود، رئيس المهرجان، ومحمد سعدون، مدير المهرجان.

وافتتحت بوابة المسرح أمام الجماهير من الساعة السابعة والنصف، والدخول مجاناً بأسبقية الحضور مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، قال محمد سعدون، مدير المهرجان، أن المهرجان يشارك فيه مجموعة من الأفلام من 11 دولة عربية، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، الجزائر، تونس، الأردن، ليبيا، سوريا، المغرب، العراق.

وأشار سعدون إلى أن المهرجان في 4 مسابقات مختلفة: مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، مسابقة الرسوم المتحركة، مسابقة أفلام الطلبة.

وأضاف مدير المهرجان، أن الهدف من المهرجان هو توعية المواطنين بوجود نوع أخر من الأفلام بخلاف الأفلام التي تعرض في السينمات.