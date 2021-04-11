جامعة حلوان تواصل أنشطتها المجتمعية في كفر العلو

تواصل جامعة حلوان أنشطة تطوير منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى، مدير المركز.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية، التي تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة وبإجابية لانجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة الدائم على المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وانطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، خاصة الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، إن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس له أثر حقيقي على أرض الواقع يعيشه مواطنو حى حلوان.

وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى حى حلوان.

وقالت الدكتورة سناء حجازى، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير، وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.

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وأقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادى كفر العلو.

كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة مع حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا وأهميتها في الوقاية.

وقدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.

كما شاركت كلية التربية بورشة طباعة على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو.



وشارك المواطنون بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل.

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