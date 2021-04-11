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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

الزمالك والكاف
الزمالك والكاف

استقر مسئولو نادى الزمالك على تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» ضد ما حدث فى مباراة الترجي ومولودية الجزائر والتى أقيمت بينهما مساء أمس فى الجولة الأخيرة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا واتهام الفريق التونسي بالتواطؤ مع نظيره الجزائرى لإقصاء الزمالك من المسابقة .

يذكر أن الترجي كان تعادل مع المولودية بهدف لكل منهما وهو الأمر الذى أدى إلى إقصاء الزمالك وصعود الترجي والمولودية معا.

وفرض الترجي التونسي العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول أدائه أمس أمام المولودية والذى تسبب فى التعادل بينهما رغم تقدمه بهدف فى الشوط الأول وهو الأمر الذى أدى إلى إقصاء الزمالك من مسابقة دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة بـ 8 خلف المولودية صاحب المركز الثانى برصيد  9 نقاط والترجى المتصدر بـ 11 نقطة .

وأعربت جماهير الزمالك عن غضبها العارم من السيناريو الذى ظهر عليه مباراة الترجى التونسي ومولودية الجزائر وخروجها بهذا الشكل البعيد عن التنافس الكروى والمنافسة الشريفة داخل أرضية الملعب .

وطالب عدد كبير من الجماهير  من إدارة الزمالك بضرورة التحرك والتقدم بملف كامل عن المباراة سيئة السمعة بين الترجى والمولودية وتقديم شكوى رسمية للكاف من أجل الحفاظ على حقوق أبناء القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى ظل إجماع الجميع بأن المباراة لن تكن نظيفة بين الفريقين وهو ما ظهر بشكل ملحوظ خلال الشوط الثانى من المباراة والتراجع الكبير فى مستوى لاعبي الترجى وعدم رغبتهم فى الوصول إلى مرمى مولودية الجزائر وعدم وجود أى رد فعل على الهدف الذى سجله مولودية الجزائر .

وكانت جماهير الزمالك تتمنى أن ينجح الترجي فى تحقيق الفوز على حساب مولودية الجزائر من أجل التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب مثلما كان الحال فى الموسم الماضى والذى شهد وصول الزمالك إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف .

وسادت حالة كبيرة من الحزن على فريق الزمالك أمس فور العلم بنتيجة الترجي ومولودية الجزائر وتبخر آمال التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة الأكبر داخل القارة السمراء رغم الفوز الكبير على حساب تونجيت السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات .

 

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