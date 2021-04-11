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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي للعاهل الأردني في ذكرى تأسيس المملكة: مناسبة غالية وعزيزة على مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلي الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

وجاء نص الكلمة كالتالي:

أخي الكريم جلالة الملك/ عبد الله الثاني،

ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،

إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردني الشقيق - في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهي المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضي قدماً بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سوياً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة.

وإننا نستذكر بحق الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي.

جلالة الملك عبد الله الثاني

لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

ومن هنا، أود أن أختتم بتقديم تهنئة من الشعب المصري للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً لكم ولشعبكم الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وأمتنا العربية.

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة الأردنية رئاسة الجمهورية بسام راضي

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