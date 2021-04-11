كلمات صلاح عبد الله.. على الحجار يطرح أغنية اشتقنالك بمناسبة رمضان

طرح المطرب على الحجار أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "اشتقنالك" بمناسبة حلول شهر رمضان.

وتعد أغنية على الحجار الجديدة من كلمات الفنان صلاح عبدالله ولحن أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدى رؤوف.

كشف على الحجار عن العديد من الأسرار خلال لقاء حصري لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار منها بداية عمله مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وعن تقديمه 3000 أغنية خلال 45 سنة.

وأكد أنه قد تلقى تهديدات بالقتل من جماعةالإخوان بالجزائر بعد أغنية “أنا شعب وانتوا شعب” وعن حفظه لجزء كبير من القران الكريم وتسجيله.

وإليكم أبر التصريحات..

قال علي الحجار أن الشاعر محمد جلال والذي توفي خلال أيام قليلة ماضية فكر في عمل له علاقة بالإنسان وأعجبني هذا التفكير وكانت أغنية "لا تهني وا أهينك.

وأضاف الحجار خلال لقاء له لبرنامج أخر النهار عبرفضائية النهار أني جلست مع الموسقار ممدوح صلاح وبعد أن سمعت الأغنية وهو يؤديها وله صوت مميز ولكنه أصر أن أؤدي هذه الأغنية.

وتابع الفنان علي الحجار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحدى المؤتمرات كن يتحدث عن فكرة الدين والمسلمين والمسيحيين والوحدة الوطنية .

وأشار الحجار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورث تركة ثقيلة من الديون والفساد، مؤكدا أنه يسعى لإصلاح كل شيء، وإنجازاته كثيرة.

قال المطرب الكبير علي الحجار، إنني مؤمن أن الله يُخيِّر الطريق لكل شخص، مؤكدا: “في بداية عملي، كان مقدرا لي العمل مع الموسيقار بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور”.

وأضاف الحجار، "تم ترشيحي لمسلسل الأيام، وكان بمثابة أول تتر مسلسل أقوم بغنائه، عام 1978، وتم عرض العمل عام 1979.

وأشار علي الحجار، إلى أن الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، قال تصريحا في الإذاعة المصرية، إن واحدة من أمنيات حياته، العمل معي، وعملت معه بمسلسلي “النديم” و"أبو العلا البشري".

واستطرد الحجار،: "أنني عملت مع الموسيقار محمد الموجي في “الراشد العمري”.

قال المطرب علي الحجار، إنه لم يجارِ الموجة، ولم يستطع أحد ابتزازه لتقدم عمل لا يليق بتاريخه، مؤكدا أنه قدم 3000 أغنية على مدار 45 سنة خلال مسيرته الفنية.

وأضاف الحجار أنه غير نادم على أي عمل قدمه خلال مسيرته.

وتابع المطرب علي الحجار أنه أنشأ مدرسة لتعليم الغناء والموسيقى، واكتشف أكثر من 30 موهبة الفترة الأخيرة.

وأشار على الحجار إلى أنه أعلن عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدرسة اكتشاف المواهب وتقدم العديد ولديهم أصوات رائعة.

قال الفنان علي الحجار، إنه لم يتلق أي اجر نظير غنائه في مسلسل النديم، مؤكدا أنه تموضع ميزانية لاغاني هذا المسلسل هي ٧٥٠٠ جنيه فقط.

وأضاف “الحجار” أنني لم أتقاضى أي أجرفي هذا المسلسل مشيرا إلى أنها كانت عمل وطني وحصل الموسيقيين بالمسلسل على نصف أجر.

وتابع “الحجار” أن الأبنودي كان يقول أنه يرى نفسه في أغنية النديم في كل الكلمات التي كتبها .

وأشار الحجار إلى أن فكرة الوطن بالنسبة له تتجسد في مصر أولا ثم يأتي بعدها أي شيء آخر.

قال الفنان علي الحجار: "قمت بتسجيل جزء كبير من القرآن الكريم بصوتي، وحفظت جزء كبير منه في الكتاب ولكنني لا أقارن بمشاهير القراء.

وأضاف الحجار أنه بعد أغنية"احنا شوعب وانتوا شعب" كان من المفترض ان يحيي حفل في الجزائر ولكنني فوجئت بتهديدات كثيرة بالقتل من إخوان الجزائر.

وتابع الفنان علي الحجار أن الإخوان قدهاجموه واتهموه بالكفر بسبب عبارة ليكوا رب ولينا رب.

وأشار الحجار إلى أنه عند وصوله للجزائر تم استقباله بسيارتين مدرعتين بالسلاح لحمايته في الجزائر ولكنه لم يهتز بعد هذه الاغنية إطلاقا.

قال الفنان علي الحجار، أنه عندما يشاهد الأعمال الوطنية من فيلم الممر ومسلسل الإختيار يصعب عليه أنه ليس من جزء هذا المسلسل أو هذا العمل.

وأضاف الحجار، أنه بكى كالأطفال أكثر من مرة عندما عرضت مشاهد الإحتفال نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

وتابع الفنان علي الحجار، أنه عندما يشاهد الأعمال الوطنية أود أن أوجه رشالة من خلال صناع العمل وهي أنني قمت بأداء أغاني لأغلب مسلسلات الصعيد وأغلب الأعمال التاريخية.

قال الفنان علي الحجار أنه قام بتسجيل جزء كبير من القرآن الكريم بصوته، وحفظ جزء كبير منه وأضاف “لكني لا أقارن بمشاهير القراء”.

وأشار الحجار أحب سورة الكهف لأن فيها حواديت، وتعودت على سماعها منذ أن كنت صغيرا.

وتابع الفنان علي الحجار أنني أحب الأية التي تقول “محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم” فيها اطمئنان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمينا بشفاعته.

وقام المطرب علي الحجار بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة الفتح.