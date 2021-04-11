أبو العينين : مؤشرات الاقتصاد متميزة رغم جائحة كورونا ويجب تخفيف عبء الدين العام على المواطنين

خلال الجلسة العامة

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهودها في مناقشة الموازنة العامة للدولة وأيضا أعضاء البرلمان على تقييمهم للموازنة والتي تنم على وطنية خالصة، كما وجه التحية للجهاز المركزي للمحاسبات على دوره في التقييم والمتابعة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أن النقد الموجه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الأداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلا: وهو ما شهد به العالم كله.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة، رغم جائحة كورونا .

وقال: نظرا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات، متابعا: نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول وسنري تأثير الجائحة على العالم بشكل كبير العام القادم حيث ستنهار اقتصاديات دول، وبالرغم من ذلك إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير ، مؤكدا أن الحكومة فكرت بشكل جديد وهو تخفيض أسعار الفائدة مما إنعكس بشكل ايجابي على الإقتصاد والدخل القومي.

وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء، بحيث يكون له برنامج مستهدف وخطة وتقييم، مشددا على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن الصناعة عانت كثيرا رغم أن الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن برامج التنمية الصناعية تعبر أهم البرامج على الإطلاق، لافتا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة زى مصر عدد سكانها 100 مليون.. نحتاج إلى تريليون دولار وتقريبا 16 تريليون جنيه مصرى وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بشكل كبير بالصناعة.