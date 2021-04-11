عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال الجلسة العامة

أبو العينين : مؤشرات الاقتصاد متميزة رغم جائحة كورونا ويجب تخفيف عبء الدين العام على المواطنين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب،  التحية للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  على جهودها في مناقشة الموازنة العامة للدولة وأيضا  أعضاء البرلمان على تقييمهم للموازنة والتي تنم على وطنية خالصة، كما وجه التحية للجهاز المركزي للمحاسبات على دوره في التقييم  والمتابعة.

 

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة  أن النقد الموجه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الأداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلا: وهو ما شهد به العالم كله.

 

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة، رغم جائحة كورونا .

 

وقال: نظرا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات، متابعا: نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول وسنري تأثير الجائحة على العالم بشكل كبير العام القادم حيث ستنهار اقتصاديات دول، وبالرغم من ذلك إلا أننا  أفضل من غيرنا بكثير ، مؤكدا أن الحكومة فكرت بشكل جديد وهو تخفيض أسعار الفائدة مما إنعكس بشكل ايجابي على الإقتصاد والدخل القومي.

 

وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء، بحيث يكون له برنامج مستهدف وخطة وتقييم،  مشددا على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.

 

وأكد وكيل مجلس النواب، أن الصناعة عانت كثيرا رغم أن الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد المصري، مطالبا  بضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.

 

وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن برامج التنمية الصناعية تعبر أهم البرامج على الإطلاق، لافتا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة زى مصر عدد سكانها 100 مليون.. نحتاج إلى تريليون دولار وتقريبا 16 تريليون جنيه مصرى وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بشكل كبير بالصناعة.

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أعضاء البرلمان الموازنة العامة المركزي للمحاسبات

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: انتهاء استعدادات حفل إعلان رؤية هلال رمضان

السيسي يطالب الحكومة بتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة اخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

تنفيذا لوصيته.. حفظ جثمان الأمير فيليب في تابوت معدني منتظراً وفاة الملكة

التجميع فقط لا يكفي .. الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

التموين تزف بشري سارة لغير القادرين والأسر الأكثر احتياجا قبل رمضان

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد